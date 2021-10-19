Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о реформе местного самоуправления в столице.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о реформе местного самоуправления в столице.В понедельник, 18 октября, Виталий Кличко сообщил, что в ближайшее время Киевский городской совет рассмотрит вопрос о создании в столице районных советов, которые "забрал режим Виктора Януковича" 11 лет назад. Он считает это решение не только актуальным, но и перезревшим.Кличко заявил, что Киев пытаются контролировать вышестоящие чиновники, однако делать это должны жители столицы. Возвращение райсоветов градоначальник назвал усилением децентрализации, которая со временем стала ослабевать. Кроме того, по мнению мэра, город пойдет по европейскому пути развития.В своем аккаунте в "Фейсбук" Кличко отметил, что все депутаты районных советов, как и городского, будут работать на общественных началах. По словам главы киевской администрации, 70% жителей столицы выступает за возвращение этого органа местного самоуправления, а значит, к ним должны прислушаться власти.Ранее экс-депутат Верховной Рады назначение Андрея Крищенко на должность зампредседателя киевской администрации. По мнению бывшего парламентария, Виталий Кличко объединился с начальником полиции против действующего главы государства Владимира Зеленского.