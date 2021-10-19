На эти цели потрачено почти 6 млн рублей.

В Детской школе искусств Кольчугинского района состоится концерт-презентация новых музыкальных инструментов и оборудования. На эти цели потрачено почти 6 млн рублей.«В учебное заведение закуплены два фортепиано, три аккордеона, туба, ксилофон концертный, две гитары, две флейты, валторна, кларнет, два корнета, две трубы, ударные инструменты, а также световое и звуковое оборудование, интерактивные доски, ноутбуки, принтеры, проекторы, станки скульптора, гончарные круги, столы натюрмортные, мольберты, софиты напольные, витрины, кресла для зала, а также 229 экземпляров учебной литературы», - уточнили в департаменте культуры Владимирской области.Напомним, что ДШИ основана в 1959 году. Сейчас в ней обучается 538 детей.