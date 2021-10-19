Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 59 073 владимирцев.

Во Владимирской области на 19 октября выявлено 294 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 63 человек. Ещё 36 жителей подхватили опасную инфекцию в Гусь-Хрустальном, 35 - в Муромском, 30 - в Ковровском, 14 - в Кольчугинском, 13 - в Суздальском районах. По 12 заболевших прибавилось в Вязниковском, Петушинском и Александровском, по 11 - в Гороховецком и Киржачском, по 10 - в Собинском и Юрьев-Польском районах. Семь инфицированных выявлено в Меленковском, 6 - в Камешковском, 5 - в Селивановском, 3- в Судогодском районах, а также 4 - в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 59 073 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 13 919 случаев во Владимире, 6851 - в Гусь-Хрустальном районе, 6506 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.