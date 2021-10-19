По условиям торгов компания должна обеспечить на маршруте курсирование 10 автобусов с 6 утра до 23 часов. Вместимость транспортных средств должна составлять до 90 человек.

Мэрия Владимира ищет перевозчика на автобусный маршрут №27. По условиям торгов компания должна обеспечить на маршруте курсирование 10 автобусов с 6 утра до 23 часов. Вместимость транспортных средств должна составлять до 90 человек.Конкурс объявлен 18 октября. Сейчас рейсы от Совхоза Вышка до улицы Растопчина по временному контракту обслуживает «Владимирпассажиртранс».Согласно документации, интервалы движения должны составлять около 15 минут. Контракт планируют подписать на пять лет. Стоимость лота – один рубль.Среди требований мэрии – обязательное участие транспортного предприятия в программе обновления автопарка, а также ребрендинг под красно-белые цвета. Автобусы должны быть оснащены системой ГЛОНАСС, терминалами безналичной оплаты проезда, а также видеорегистраторами.