С рабочим визитом Владимирскую область сегодня посетит министр спорта Олег Матыцин. Вместе с врио...

С рабочим визитом Владимирскую область сегодня посетит министр спорта Олег Матыцин. Вместе с врио губернатора Александром Авдеевым он посетит стройплощадку спорткомплекса "Суздаль Арена". Этот объект строится в рамках подготовки к торжествам в честь тысячелетия Суздаля. На этом месте работает наша съемочная группа.Масштабные торжества в честь исторического юбилея пройдут в 2024-ом году. Указ о торжествах подписал Президент Владимир Путин. И в минувшие выходные в Суздале глава региона Александр Авдеев провёл своё первое рабочее совещание по подготовке и празднованию тысячелетия жемчужины Золотого Кольца. Вместе с главой администрации Суздаля Сергеем Сахаровым он осмотрел главные объекты города. По словам врио губернатора Александра Авдеева, Суздаль должен преобразиться и для туристов, и для жителей. Что в планах? - расскажем в следующих выпусках "Вестей".