В селе Архангел Меленковского района открылся Дом детского творчества. Посещать его, абсолютно...

В селе Архангел Меленковского района открылся Дом детского творчества. Посещать его, абсолютно бесплатно, смогут дети всех окрестных деревень. А создала его многодетная семья Александровых. С ними познакомилась Юлия Шувалова.Юлия Шувалова, корреспондент:- У Дома Детского Творчества два этажа. Здесь, к примеру, ребята будут заниматься хореографией и гимнастикой, также есть напротив трапезная. А на втором этаже учебный класс и костюмерная.В программе- музыка, рисование, рукоделие. А ещё- гончарное и столярное мастерство. Идея открытия центра принадлежит многодетным родителям - Василию и Наталье Александровым. Победителям Всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Сельская семья". Преподавать в центре будут они сами. Василий - выпускник художественно-реставрационного училища. Наталья - педагог, музыкант и кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. С ребятами из окрестных деревень многодетная мама занимается уже 12 лет. Прежде уроки проходили в маленьком деревенском доме.Наталья Александрова, многодетная мама:- У нас же был маленький домик, мы топили печку и это тоже было по-своему здорово, потому что ребятки собирались, глазки горели, а сейчас у нас возможность расширилась. Во-первых, зал со сценой. Это большая мотивация, что детки могут выйти на сцену, также хореография. Мы планируем в будущем этот зал немного обустроить. Нам нужны зеркала, станки хореографические, чтобы ребята понимали, это уровень повыше.На постройку дома ушел год, говорит Василий. Здание бывшего сельского магазина восстанавливали своими силами. Дом творчества- рядом с церковью Архангела Михаила. Детям будут прививать и духовные ценности. На базе Центра будет работать Воскресная школа.Василий Александров, многодетный отец:- Фундамент был вообще никакой, брёвна нижние...все гнилое. Нанимали людей местных. Восстановили. Потихонечку фундамент. Начали сами. Самим сложно всё это сделать. Добрые люди подключились.Местный директор пилорамы помог со стройматериалами. Подключилась к строительству и местная администрация. Мебель также появилась благодаря вкладу мецената.Игорь Рахчеев, композитор, поэт, исполнитель:- Обставили данное помещение. Кухню, классы и зал концертный делали.У Александровых - 9 детей. Вся семья творческая. Сутки напролет проводят в детском центре. Поют, танцуют, готовят новые номера. Старшая дочь - Анастасия- профессиональная певица, участница народного ансамбле "Калинушка". Свободного времени мало, но обещает помогать родителям в воспитании новых дарований.Анастасия Александрова, дочь:- Для меня это очень важный шаг. Для моей семьи даже, потому что моя мама всегда хотела, чтобы у нас в селе, в деревне, в нашем районе всегда было место, где дети могли позаниматься.Желающих посещать кружки около 300 человек. Дети будут приезжать из ближайших деревень и города Меленки. Все занятия в Доме творчества абсолютно бесплатны.Юлия Шувалова. Егор Герасимов. "Вести-Владимир"