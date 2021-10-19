На внеочередном заседании регионального Законодательного Собрания депутаты приняли изменения в областной бюджет на этот год. Как они распределили почти 5 млрд рублей, которые пополнили доходную часть?

На внеочередном заседании регионального Законодательного Собрания депутаты приняли изменения в областной бюджет на этот год. Как они распределили почти 5 млрд рублей, которые пополнили доходную часть?Стоит начать с того, откуда вообще взялась столь крупная сумма. Её в равной пропорции составили налоговые выплаты и федеральные транши. В пресс-службе Заксобрания говорят, что подобных распределений средств в этом финансовом году уже не предвидится.Чем помогут медикам?Можно с уверенностью сказать, что все социально значимые сферы жизни региона получат дополнительное финансирование. В первую очередь денежные потоки направят в русло здравоохранения - на него в бюджете заложили более 1,5 млрд рублей. Это неудивительно, ведь напряжённая борьба с коронавирусной инфекцией по-прежнему продолжается. На средства из областной казны закупят всевозможные лекарства для пациентов, средства индивидуальной защиты для медиков и модернизируют лаборатории, в которых ежедневно выявляют результаты сотен «ковидных» тестов.Кроме того, эти деньги помогут обновить парк спецтехники в медучреждениях региона - закупят 20 новых машин «скорой помощи» и 50 прочих медицинских автомобилей. В Александровской и Вязниковской районных больницах установят столь необходимые для лечения «тяжёлых» пациентов с диагнозом COVID-19 системы кислородоснабжения. Дорогостоящее медицинское оборудование получат Гусь-Хрустальная городская больница, ОДКБ и городская больница № 2 в столице региона.Народные избранники не забыли и про «долгострой» в Коврове. На реконструкцию акушерского корпуса (раньше он был терапевтическим) Ковровской городской больницы из областного бюджета выделили более 45 млн рублей.Кому возместят затраты?Основательную поддержку получит и региональное сельское хозяйство. Минувшее лето было аномально жарким и засушливым, поэтому вполне закономерно, что урожай в этом году выдался весьма скудный. Без помощи властей аграриям было бы очень туго. Именно поэтому парламентарии неоднократно требовали у чиновников в областной администрации эту помощь обеспечить.К счастью, труды народных избранников не прошли даром. На помощь агропромышленному комплексу из регионального бюджета направят более 350 млн рублей. Большая часть из них (300 млн) - ассигнования, которые возместят затраты на сельскохозяйственные работы. Кроме того, свои компенсации получат производители муки и хлебобулочных изделий - 19 млн и 28 млн рублей соответственно.Создание резерва средств, которые помогут завершить капитальные ремонты, - ещё одна важная статья актуальных расходов. Каждый, кто решился делать ремонт в наше неспокойное время, прекрасно знает, что цены на стройматериалы растут как на дрожжах. Естественно, вслед за этим увеличивается и стоимость контрактов с подрядчиками. Поэтому денег, которые изначально заложили в бюджет на эти цели, может банально не хватить. Ситуацию исправят дополнительные 400 млн рублей.В сферу водного хозяйства включили расходное обязательство на реконструкцию плотины, которая расположена на реке Колпь в посёлке Красная Горбатка Селивановского района. В этом году туда направят 12,5 млн рублей, а в следующем - ещё 124 млн.Как помогут?Ожидаемое в 2024 году 1000-летие «Жемчужины Золотого кольца» Суздаля будет, пожалуй, самым грандиозным юбилеем ближайшего будущего. Поскольку праздник будут отмечать с размахом, готовиться к нему начали заранее. На разработку проектно-сметной документации по сохранению исторического здания XVIII века на ул. Ленина, д. 78, выделили 8 млн рублей. Чтобы жителей и гостей древнего города не терзал один из «извечных русских вопросов», на дорожные работы выделили 54 млн рублей.Кроме того, более 20 млн рублей депутаты заложили на капитальные ремонты МКД в Кольчугине, Муроме и Радужном. Более 60 млн направят в Ковров - деньги помогут расселить жильцов дома по улице Социалистической, оставшихся без крова из-за сильного пожара, вспыхнувшего летом этого года.Естественно, немало внимания народные избранники уделили и сфере образования. Финансировать её будут по нескольким направлениям. Центральным станет реставрация образовательных учреждений. Капитальные ремонты запланировали в гимназии им. Барсукова, средних школ № 23 и № 8 в Коврове, средней школы № 3 в Киржаче и средних школ № 4 и № 18 в Муроме. Ежемесячные денежные вознаграждения - 5 тыс. рублей будут получать и педагоги за кураторство в средне-профессиональных учебных учреждениях.Кроме того, более 3 млн рублей заложили на разработку проектно-сметной документации для постройки патриотического лагеря «Авангард». Депутаты одобрили идею обладминистрации о создании такого лагеря ещё летом. Однако народные избранники настояли на необходимости детально проработать вопросы воплощения проекта. По итогам осеннего «нулевого чтения» нового бюджета парламентарии также рекомендовали выделить на лагерь деньги.Что с театром?Часть средств из областной казны потратят на строительство физкультурных комплексов открытого типа в городском округе Муром и посёлке Великодворский Гусь-Хрустального района. Кстати, для Мурома также заложили деньги на постройку ледовой дорожки, которую будут усердно полировать спортсмены-кёрлингисты. Удивительно, но этот экзотический вид спорта находит своих приверженцев даже в нашей области. Депутаты считают, что в будущем Муром может стать крупным центром зимних видов спорта.Не зря народная мудрость говорит: «В здоровом теле - здоровый дух». Об удовлетворении духовных и эстетических потребностей владимирцев также подумали. Около 750 млн рублей получит Владимирский областной театр драмы, горевший летом прошлого года. Поспешность, с которой приняли эти поправки, можно объяснить именно необходимостью реконструкции - чем быстрее пройдут торги, тем лучше. Долгожданные работы начнут уже в конце этого года.Стоит сказать, что лишь одна статья расходов вызвала споры на заседании профильного бюджетного комитета: 25,7 млн рублей хотели направить на обеспечение деятельности НКО «Агентство экономического развития Владимирской области». Эта организация занимается привлечением инвесторов в регион.Председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков:- Появились замечания Счётной палаты и вопросы депутатов. Представители администрации пояснили, что деньги направят на участие в выставках, организации экономического форума в нашей области, для создания рекламных материалов региона. Мы взяли это на особый контроль.