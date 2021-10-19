На внеочередном заседании регионального Законодательного Собрания депутаты приняли изменения в областной бюджет на этот год. Как они распределили почти 5 млрд рублей, которые пополнили доходную часть?
На внеочередном заседании регионального Законодательного Собрания депутаты приняли изменения в областной бюджет на этот год. Как они распределили почти 5 млрд рублей, которые пополнили доходную часть?
Стоит начать с того, откуда вообще взялась столь крупная сумма. Её в равной пропорции составили налоговые выплаты и федеральные транши. В пресс-службе Заксобрания говорят, что подобных распределений средств в этом финансовом году уже не предвидится.
Чем помогут медикам?
Можно с уверенностью сказать, что все социально значимые сферы жизни региона получат дополнительное финансирование. В первую очередь денежные потоки направят в русло здравоохранения - на него в бюджете заложили более 1,5 млрд рублей. Это неудивительно, ведь напряжённая борьба с коронавирусной инфекцией по-прежнему продолжается. На средства из областной казны закупят всевозможные лекарства для пациентов, средства индивидуальной защиты для медиков и модернизируют лаборатории, в которых ежедневно выявляют результаты сотен «ковидных» тестов.
Кроме того, эти деньги помогут обновить парк спецтехники в медучреждениях региона - закупят 20 новых машин «скорой помощи» и 50 прочих медицинских автомобилей. В Александровской и Вязниковской районных больницах установят столь необходимые для лечения «тяжёлых» пациентов с диагнозом COVID-19 системы кислородоснабжения. Дорогостоящее медицинское оборудование получат Гусь-Хрустальная городская больница, ОДКБ и городская больница № 2 в столице региона.
Народные избранники не забыли и про «долгострой» в Коврове. На реконструкцию акушерского корпуса (раньше он был терапевтическим) Ковровской городской больницы из областного бюджета выделили более 45 млн рублей.
Кому возместят затраты?
Основательную поддержку получит и региональное сельское хозяйство. Минувшее лето было аномально жарким и засушливым, поэтому вполне закономерно, что урожай в этом году выдался весьма скудный. Без помощи властей аграриям было бы очень туго. Именно поэтому парламентарии неоднократно требовали у чиновников в областной администрации эту помощь обеспечить.
К счастью, труды народных избранников не прошли даром. На помощь агропромышленному комплексу из регионального бюджета направят более 350 млн рублей. Большая часть из них (300 млн) - ассигнования, которые возместят затраты на сельскохозяйственные работы. Кроме того, свои компенсации получат производители муки и хлебобулочных изделий - 19 млн и 28 млн рублей соответственно.
Создание резерва средств, которые помогут завершить капитальные ремонты, - ещё одна важная статья актуальных расходов. Каждый, кто решился делать ремонт в наше неспокойное время, прекрасно знает, что цены на стройматериалы растут как на дрожжах. Естественно, вслед за этим увеличивается и стоимость контрактов с подрядчиками. Поэтому денег, которые изначально заложили в бюджет на эти цели, может банально не хватить. Ситуацию исправят дополнительные 400 млн рублей.
В сферу водного хозяйства включили расходное обязательство на реконструкцию плотины, которая расположена на реке Колпь в посёлке Красная Горбатка Селивановского района. В этом году туда направят 12,5 млн рублей, а в следующем - ещё 124 млн.
Как помогут?
Ожидаемое в 2024 году 1000-летие «Жемчужины Золотого кольца» Суздаля будет, пожалуй, самым грандиозным юбилеем ближайшего будущего. Поскольку праздник будут отмечать с размахом, готовиться к нему начали заранее. На разработку проектно-сметной документации по сохранению исторического здания XVIII века на ул. Ленина, д. 78, выделили 8 млн рублей. Чтобы жителей и гостей древнего города не терзал один из «извечных русских вопросов», на дорожные работы выделили 54 млн рублей.
Кроме того, более 20 млн рублей депутаты заложили на капитальные ремонты МКД в Кольчугине, Муроме и Радужном. Более 60 млн направят в Ковров - деньги помогут расселить жильцов дома по улице Социалистической, оставшихся без крова из-за сильного пожара, вспыхнувшего летом этого года.
Естественно, немало внимания народные избранники уделили и сфере образования. Финансировать её будут по нескольким направлениям. Центральным станет реставрация образовательных учреждений. Капитальные ремонты запланировали в гимназии им. Барсукова, средних школ № 23 и № 8 в Коврове, средней школы № 3 в Киржаче и средних школ № 4 и № 18 в Муроме. Ежемесячные денежные вознаграждения - 5 тыс. рублей будут получать и педагоги за кураторство в средне-профессиональных учебных учреждениях.
Кроме того, более 3 млн рублей заложили на разработку проектно-сметной документации для постройки патриотического лагеря «Авангард». Депутаты одобрили идею обладминистрации о создании такого лагеря ещё летом. Однако народные избранники настояли на необходимости детально проработать вопросы воплощения проекта. По итогам осеннего «нулевого чтения» нового бюджета парламентарии также рекомендовали выделить на лагерь деньги.
Что с театром?
Часть средств из областной казны потратят на строительство физкультурных комплексов открытого типа в городском округе Муром и посёлке Великодворский Гусь-Хрустального района. Кстати, для Мурома также заложили деньги на постройку ледовой дорожки, которую будут усердно полировать спортсмены-кёрлингисты. Удивительно, но этот экзотический вид спорта находит своих приверженцев даже в нашей области. Депутаты считают, что в будущем Муром может стать крупным центром зимних видов спорта.
Не зря народная мудрость говорит: «В здоровом теле - здоровый дух». Об удовлетворении духовных и эстетических потребностей владимирцев также подумали. Около 750 млн рублей получит Владимирский областной театр драмы, горевший летом прошлого года. Поспешность, с которой приняли эти поправки, можно объяснить именно необходимостью реконструкции - чем быстрее пройдут торги, тем лучше. Долгожданные работы начнут уже в конце этого года.
Стоит сказать, что лишь одна статья расходов вызвала споры на заседании профильного бюджетного комитета: 25,7 млн рублей хотели направить на обеспечение деятельности НКО «Агентство экономического развития Владимирской области». Эта организация занимается привлечением инвесторов в регион.
Председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков:
- Появились замечания Счётной палаты и вопросы депутатов. Представители администрации пояснили, что деньги направят на участие в выставках, организации экономического форума в нашей области, для создания рекламных материалов региона. Мы взяли это на особый контроль.