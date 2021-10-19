Они позволят повысить безопасность при движении в ночное время, заявляют в Упрдор Москва-Нижний Новгород. Противоослепляющие экраны появятся на М-7 от 184 километра трассы до 222-го. На Южном

Они позволят повысить безопасность при движении в ночное время, заявляют в Упрдор Москва-Нижний Новгород. Противоослепляющие экраны появятся на М-7 от 184 километра трассы до 222-го. На Южном объезде Владимира это участок с четырехполосным движением. Экраны помогают предотвратить ослепление водителей встречным светом фар в ночное время, что повышает безопасность движения и делает поездки более комфортными. Конструкция