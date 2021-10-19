В Москве продолжается строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

В Москве продолжается строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).Благодаря ТПУ пассажиры могут быстро и с комфортом пересаживаться на разные виды транспорта. Одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов является "Окружная". Он объединяет Люблинско-Дмитровскую линию метро, Московское центральное кольцо (МЦК), Московские центральные диаметры (МЦД) и наземный общественный транспорт.Так, на станции Окружная МЦД-1 открылась новая платформа длиной 300 метров. Здесь останавливаются поезда, следующие в центр Москвы. Скоро она сможет принимать составы в сторону области. На всей платформе есть навес, защищающий пассажиров от осадков. Также здесь установлены современное освещение, понятная навигация, лавочки, два лифта в южный вестибюль и эскалатор.В 2018 году платформа Окружная была перенесена ближе к одноименной станции МЦК, чтобы сократить время пересадки. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил создать максимально удобные переходы между станциями в границах ТПУ.Крытый переход между станциями МЦД-1 и МЦК появится уже в следующем году. Также в будущем здесь будет работать дополнительный вестибюль Люблинско-Дмитровской линии метро. Предполагается, что комфортной пересадкой будут пользоваться до 150 тысяч пассажиров каждый день.Кстати, территория возле станции МЦД Окружная . Здесь появятся велопарковки, стоянки такси, остановки наземного транспорта с отстойно-разворотным площадками. Также установят навесы, которые будут защищать пассажиров от дождя и снегаПомимо этого, северного вестибюля станции метро "Окружная". Оттуда пассажиры смогут сразу перейти на одноименные станции МЦК и МЦД, где совершает остановку аэроэкспресс. Открытие вестибюля запланировано на 2022 год.В Москве продолжается реализация программы "Мой район", которая была запущена несколько лет назад. Ее главная задача – комплексное обустройство каждого столичного района. В рамках программы строятся объекты социальной инфраструктуры: школы, больницы, спортивные комплексы. Кроме того, обустраиваются парки, создаются парковки, детские площадки и прочее.