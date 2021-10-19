В Суздале Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и врио губернатора Александр Авдеев встретились со спортивной общественностью региона.

В Суздале Министр спорта Российской Федерации и врио губернатора Александр Авдеев встретились со спортивной общественностью Владимирской области.«Уровень обеспеченности спортивными объектами составляет почти 70%. Культивируется много традиционных видов спорта, но появляются и новые. Недавний пример – », – отметил в своём выступлении Александр Авдеев.Общение в формате открытого микрофона позволила поднять острые вопросы. Затронуты темы лицензирования спортивных школ, реконструкции существующих спорткомплексов, многие из которых не видели капремонта со времён СССР, создания центров подготовки резерва, защиты прав спортсменов.Владимирские тренеры аргументировали необходимость увеличения финансирования поездок талантливых ребят на международные соревнования. Глава министерства поручил проработать этот вопрос.Ещё одна важная тема – развитие студенческого спорта. Олег Матыцин сообщил, что на следующие три года озвученное направление выделено отдельно. В ВУЗах планируется создавать центры спортивной подготовки и массово развивать студенческие спортивные лиги.В завершении встречи министр спорта и глава региона вручили владимирским спортсменам ведомственные награды и подарки.Ранее мы сообщали, что