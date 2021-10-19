Злоумышленник у лифта встретил курьера и забрал вещи для примерки, после чего вышел на улицу через второй выход, не оплатив товар...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы совместно с коллегами из УВД по ЗАО задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в хищении товара путем мошенничества», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что злоумышленник через интернет-магазин заказал вещи дорогостоящих брендов и аксессуаров по адресу доставки одного из жилых домов на улице Крылатские холмы. На этаже возле лифта он встретил курьера и забрал вещи для примерки, пообещав вынести денежные средства за подходящий товар. Однако злоумышленник с полученным заказом ушел через второй выход на лестничной площадке, не заплатив. В одном из продуктовых магазинов он сложил похищенное в пакеты, после чего скрылся и перестал отвечать на телефонные звонки от курьера. Сотрудник доставки понял, что его обманули, и обратился в полицию. Материальный ущерб составил более 700 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники территориального отдела полиции совместно с коллегами из УВД по ЗАО задержали подозреваемого. Им оказался 32–летний мужчина. Похищенное изъято.Следствием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93