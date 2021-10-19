Их смонтируют к декабрю.

На отрезке со 184-го до 222-ой километры трассы М-7 «Волга», на Южном обходе Владимира, появятся противоослепляющие экраны. Работы завершат к декабрю. Об этом рассказала пресс-служба ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».Объекты устанавливаются на многополосных автомагистралях с разделительной полосой, на которых отсутствует освещение. Они помогают предотвратить ослепление водителей встречным светом фар, падающим под углом до 18 градусов, что делает движение более безопасным.Конструкции представляют собой щиты высотой 90 сантиметров и шириной 22 сантиметра со светоотражающими катафотами на каждой стороне. Элементы выполнены из ударопрочного стеклопластика, который устойчив к перепадам температуры и не подвержен выгоранию.