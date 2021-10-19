Уголовные дела возбуждены в трех районах области.

В конце сентября текущего года сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Александровскому району на одной из улиц города Александрова был остановлен автомобиль марки «Ниссан Альмера». Водитель, 26-летний местный житель, по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Проведенное освидетельствование показало, что концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе составляет 0,885мг/л.При дальнейшей проверке было установлено, что ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.Аналогичный факт выявлен сотрудниками полиции в Вязниковском районе.6 октября инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району на одной из улиц районного центра остановили автомобиль «Лада» под управлением 43-летнего местного жителя.Госавтоинспекторы по внешним признакам установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. В присутствии двух понятых нарушителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.Результаты проведенного освидетельствования показали, что содержание этилового спирта в выдыхаемом им воздухе превышает допустимую норму.Нарушитель был отстранен от управления транспортным средством. Также было установлено, что ранее мужчина уже привлекался за езду за рулем в состоянии алкогольного опьянения и был подвергнут наказанию в виде административного штрафа с лишением права управления транспортным средством.Факт управления транспортом водителем, употребившим спиртное, пресечен сотрудниками ОМВД России по Юрьев-Польскому району.Автомобиль "Део Матиз" под управлением 30-летнего местного жителя инспекторы остановили ночью 5 октября. Предположения полицейских подтвердило проведенное освидетельствование. Ранее мужчина уже привлекался к отвественности по аналогичному факту.В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Сотрудники полиции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из тяжких нарушений правил дорожного движения, представляющих повышенную общественную опасность. Садясь за руль в нетрезвом состоянии, водители подвергают опасности не только себя, но других участников дорожного движения людей.Если вы стали очевидцем управления транспортом нетрезвым водителем или видите, что нетрезвый водитель собирается сесть за руль автомобиля – сообщите о данном факте в УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону (4922) 54-16-65 или в дежурную часть территориального органа МВД России на районном уровне.