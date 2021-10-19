Злоумышленник, находясь предположительно в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений кинул банку в лобовое стекло пассажирского автобуса, тем самым разбив его...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Москворечье-Сабурово задержали подозреваемого в порче общественного транспорта.В территориальный отдел полиции обратился представитель транспортной компании. Заявитель сообщил, что неизвестный, находясь на остановке общественного транспорта на Каширском шоссе, кинул банку в лобовое стекло пассажирского автобуса, тем самым разбив его. Материальный ущерб составил более 45 тысяч рублей.В результате отработки территории недалеко от места происшествия полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний житель столицы.Установлено, что молодой человек, находясь предположительно в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений совершил данное противоправное деяние.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Москворечье-Сабурово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ «Вандализм». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22