Прокуратура г. Владимира обвинила 34-летнего уроженца Беларуси в совершении грабежа с незаконным...

Прокуратура г. Владимира обвинила 34-летнего уроженца Беларуси в совершении грабежа с незаконным проникновением в помещение и применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.В сентябре 2020 года виновный с целью незаконного обогащения вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, при этом заранее распределил их роли.Во исполнение задуманного 1 октября 2020 года в ночное время он с сообщниками на двух автомобилях проследовал к территории металлобазы, расположенной в микрорайоне Юрьевец, где, используя заранее приготовленный болторез, сломал запорное устройство на воротах, после чего совместно с соучастниками проник на территорию. Далее, виновник проник в помещение вагончика охранника, где повалив мужчину на диван, связал ему руки, лишив возможности позвать на помощь и сообщить в полицию. После этого открыто похитил его телефон и денежные средства в сумме 5 тыс. рублей. При этом двое остальных соучастников преступления в это время находились возле вагончика, наблюдали за обстановкой.В продолжение своих преступных намерений, виновный при помощи газового резака, срезал пробои навесного замка контейнера, находящегося на территории ООО «Металлторг», откуда совместно с неустановленными лицами похитил лом латуни весом 120 кг., а также лом латунных радиаторов весом 37 кг.Погрузив похищенное в автомобиль, злоумышленники скрылись с места преступления. Их действиями обществу причинен ущерб на сумму около 40 тыс. рублей, охраннику - 5,5 тыс. рублей. Уроженец Беларуси признал вину в инкриминируемом преступлении и добровольно возместил охраннику причиненный ущерб.Уголовное дело по существу рассматривается Ленинским районным судом г. Владимира.