Ремонт моста на повороте к Дворцу детского (юношеского) творчества во Владимире подходит к...

Ремонт моста на повороте к Дворцу детского (юношеского) творчества во Владимире подходит к концу.По планам, полностью завершить все работы должны к первому ноября.Заканчиваются работы на второй полосе дороги: сделаны деформационные швы, произведена укладка дорожного покрытия, устанавливается освещение. Со старта работ, начались они в мае, заменены плиты сопряжения, проведена гидроизоляция, заработала система водоотведения. По словам подрядчика, ремонт завершится в срок.