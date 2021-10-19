С 1 ноября через Владимир начнёт курсировать вторая 10-вагонная «Ласточка». В областной столице она будет останавливаться на две минуты. Скоростной поезд будет отправляться из Москвы в 9:25. ..

С 1 ноября через Владимир начнёт курсировать вторая 10-вагонная «Ласточка». В областной столице она будет останавливаться на две минуты.Скоростной поезд будет отправляться из Москвы в 9:25. Во Владимир она прибудет в 11:15, а на станцию в Нижнем Новгороде в 13:31. На обратном пути выезд из Нижнего запланирован на 17:55, остановка во Владимире на 20:14, прибытие в Москву на 22:03.«Локомотив будет отличаться повышенной комфортностью. В салонах установлены новые кресла с откидывающейся спинкой, сиденья оборудованы розетками и USB-портами. Бизнес-класс будет оборудован подставками для ног, мягкими подголовниками, индивидуальным освещением и столиком для каждого пассажира», - пояснили в РЖД.Одна из санитарных комнат будет обустроена под людей с ограниченными возможностями здоровья. Для инвалидных колясок предусмотрены подъёмники.Вместимость составляет 727 пассажиров.