Многофункциональная Суздаль Арена строится в рамках подготовки к празднованию тысячелетия города....

Многофункциональная "Суздаль Арена" строится в рамках подготовки к празднованию тысячелетия города. За время, которое осталось до исторического юбилея, Суздаль должен пройти перезагрузку, решив ряд насущных проблем. Подготовке к предстоящим торжествам посвятил рабочее совещание врио губернатора Александр Авдеев. Какие изменения в планах, расскажет Мария Платанюк.- Ильинский луг - это же подтапливаемая территория?- Да, всё правильно говорите. Всего на территории Суздаля 11 лугов, которые являются памятниками.В центре внимания главы региона Александра Авдеева - все знаковые места древнего Суздаля. От памятников природы до шедевров архитектуры. Вместе с главой администрации Суздаля Сергеем Сахаровым он посетил и старинную Кремлёвскую, и суздальское Зарядье - историческую территорию за Торговыми рядами, и Ризоположенский монастырь. Суздаль - уникальное место на карте России. Малый исторический город страны, который можно назвать "туристическим рекордсменом".На 10 тысяч жителей в праздники приходится 15 тысяч гостей. По словам врио губернатора, к своему историческому юбилею Суздаль должен преобразиться. На своём первом рабочем совещании по подготовке и проведению торжеств врио губернатора отдельно остановился на картографическом материале. Уверен: необходим целый комплекс. От коммунального пласта до имиджевого. Все детали грядущих изменений должны быть перед глазами. Тем более, что обратный отсчёт уже дан.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Это как раз самое время начать работать, в межсезонье, не когда летом надо уже в поте лица класть брусчатку и перекладывать трубы, а сейчас, когда этого делать нельзя, но точно можно продумать, как должно выглядеть пространство вокруг полиции, где мы собираемся пешеходную зону делать. Это, опять же, визуализация. Мы должны представить модель людям, обсудить и дальше двигаться.На этот участок и хотят перевести местное отделение полиции. Задача - вывести его из исторического центра. Площадка предварительно согласована.Своё официальное тысячелетие - на государственном уровне - Суздаль отметит в 2024-м году. Указ подписал Президент. В планах - новая школа и модернизация библиотеки, создание парковок, организация современного уличного освещения, благоустройство территорий. О ближайших планах на совещании рассказал Сергей Сахаров.Сергей Сахаров, глава администрации города Суздаля:- Это полностью по улице Ленина перекладка покрытия, удобного для пешеходов, слева, справа по ходу движения на Иваново. Улица Васильевская, полностью асфальтовое покрытие с освещением и с тротуарными дорожками. И Спасо-Евфимиев монастырь, смотровая площадка.Врио губернатора Александр Авдеев уверен: в подготовке и проведении торжеств самое активное участие должна принять и столица области. Город Владимир в год исторического юбилея Суздаля по сути станет "туристическими воротами", принимая миллионы гостей. Приоритет - удобство и комфорт.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Начиная, действительно, с железнодорожного вокзала, начиная с того, что там также будут маршруты, которые нужно адаптировать, кто-то день проведёт во Владимире, кто-то день в Суздале. С железной дорогой есть контакты, которые, возможно, позволят нам адаптировать и усовершенствовать привокзальную площадь, логистику, внешний вид, адаптацию к маломобильным группам.2024-й год древний Суздаль встретит в статусе новогодней столицы России. Зимние праздники будут прологом большого марафона в честь тысячелетия жемчужины Золотого Кольца.Мария Платанюк "Вести-Владимир".