Следственный комитет Российской Федерации по Владимирской области обвинил трех жителей Александрова...

Следственный комитет Российской Федерации по Владимирской области обвинил трех жителей Александрова в производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции.Следствием и судом установлено, что весной 2020 года 38-летний обвиняемый в целях дальнейшего извлечения прибыл и разместил в гараже по своему месту жительства линию для производства контрафактной спиртосодержащей продукции.Пресс-служба следственного комитета по Владимирской области сообщает, что к участию в незаконной деятельности он пригласил двух знакомых. Согласно заранее распределенным ролям они приобретали этиловый спирт, смешивали его с водой, расфасовывали продукцию, наклеивали этикетки и закупоривали бутылки. В дальнейшем подыскивали покупателей и сбывали контрафактный алкоголь.В торговые точки обвиняемые перевозили бутылки на личном и арендованном транспорте. В ноябре 2020 года сотрудниками ОМВД России по Александровскому району у двоих обвиняемых при транспортировке изъято более 2400 бутылок спиртосодержащей продукции объемом 0,5 литров. В гараже сотрудниками полиции обнаружено и изъято более 1500 бутылок контрафакта.Вину в совершенном преступлении мужчины признали полностью, в содеянном раскаялся.С учетом всех обстоятельства совершенного преступления суд приговорил их к наказанию в виде лишения свободы условно на срок от 1 до 3 лет и штрафам в размере от 50 до 250 тысяч рублей, в зависимости от вины каждого участника.