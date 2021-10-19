Вы можете представить сколько вреда может нанести одна маленькая батарейка? А вот участники природоохранной акции «Утилизируй с умом!» проводимой ГБУ ВО «Экорегион» могут. За время ..

Вы можете представить сколько вреда может нанести одна маленькая батарейка? А вот участники природоохранной акции «Утилизируй с умом!» проводимой ГБУ ВО «Экорегион» могут. За время проведения акции участником удалось собрать 78 кг 984 г ,отслуживших своё, батареек.При поддержке ООО «Биотехнологии», был организован вывоз собранных батареек для их дальнейшей утилизации, а также предоставлены подарки для победителей акции.С результатами проведенной акции, а также протоколом определения победителей, можно ознакомиться на официальной страничке учреждения ГБУ ВО «Экорегион» в социальной сети «Вконтакте». Награждение победителей, которые набрали наибольший вес батареек, состоится в ближайшее время.Участниками природоохранной акции стали также учащиеся среднеобразовательных школ г. Владимира. Они подошли к сбору батареек организованно, с энтузиазмом и вовлеченностью к проблемам загрязнения почвы, внеся свой вклад в сбережение окружающей нас среды.Система раздельного сбора на территории региона только зарождается, проходит путь становления, но цель раздельного сбора одна - спасти природу от загрязнения и жить в экологически чистых условиях. Раздельный сбор поможет правильно утилизировать, перерабатывать и использовать полученное сырье вторично, избавляя регион от необходимости создания очередных мусорных площадок и свалок. Утилизируя с умом мы создаем благоприятное экологическое будущее для Владимирской области и для природы в целом.Если и Вы хотите, внести свой вклад в оздоровление окружающей среды региона и сдать батарейки или любые другие отходы для переработки, вы можете это сделать в недавно открывшемся эко-пункте приёма вторсырья ООО "Биотехнологии" расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Егорова, д.10.Сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» благодарят всех кто принял участие в природоохранной акции «Утилизируй с умом!», а также благодарит ООО «Биотехнологии» за помощь и содействие в проведении природоохранной акции.