Владимирская дистанция пути Горьковской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» «Центральная...

Владимирская дистанция пути Горьковской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» «Центральная дирекция инфраструктуры» информирует о проведении работ на переезде 194 км перегона Владимир — Второво на улице Большая Нижегородская (в районе домов № 98-в, 98-г) во Владимире.В связи с производством работ с 09.20 до 11.00 22 октября проезд переезда автотранспортом будет закрыт.Владимирская дистанция пути приносит жителям города Владимира извинения за доставленные неудобства.Администрация Владимирской области напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям - о своевременном выборе путей объезда.