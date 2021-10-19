Организаторов подпольной линии по розливу водки приговорили к реальному лишению свободы. Как установили следствие и суд, весной 2020 года 38-летний житель Александрова разместил в своем

Организаторов подпольной линии по розливу водки приговорили к реальному лишению свободы. Как установили следствие и суд, весной 2020 года 38-летний житель Александрова разместил в своем гараже линию для производства контрафактной водки. В помощь он взял двоих знакомых. У каждого была своя роль в нелегальном производстве. Злоумышленники покупали этиловый спирт, смешивали его с водой, разливали в