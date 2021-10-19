Денис Кузнецов возглавил Александровский район. За единоросса Кузнецова проголосовали 17 депутатов из 23. Единственным конкурентом в борьбе на пост главы района был Антон Буланов, ему

Денис Кузнецов возглавил Александровский район. За единоросса Кузнецова проголосовали 17 депутатов из 23. Единственным конкурентом в борьбе на пост главы района был Антон Буланов, ему досталось лишь 6 голосов. Напомним, в августе скончался Александр Андреев, который возглавлял район с 2020 года. Вместо него исполнять обязанности назначили Дениса Кузнецова. Денис Кузнецов родом из Александрова, ему 44 года.