Реновация детского городка проходит в партнерстве администрации города с Владимирским филиалом ПАО «Т Плюс».

В Центральном парке культуры и отдыха начались работы по обновлению детской игровой площадки. Вместо изношенных элементов здесь установят новые безопасные конструкции.«Спецтехника выравнивает площадку для устройства травмобезопасного прорезиненного покрытия общей площадью 800 квадратных метров. После чего в городке появятся качели, карусели, качалки, додекаэдр для лазанья. Для ребят от 6 до 12 лет предназначена многофункциональная конструкция с различными веревочными и винтовыми элементами и горкой-трубой. Отдельный игровой комплекс возведут для малышей от 3 до 6 лет», - рассказали в мэрии.Реновация детского городка проходит в партнерстве администрации города с Владимирским филиалом ПАО «Т Плюс».