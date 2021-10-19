Реновация детского городка проходит в партнерстве администрации города с Владимирским филиалом ПАО «Т Плюс».
В Центральном парке культуры и отдыха начались работы по обновлению детской игровой площадки. Вместо изношенных элементов здесь установят новые безопасные конструкции.
«Спецтехника выравнивает площадку для устройства травмобезопасного прорезиненного покрытия общей площадью 800 квадратных метров. После чего в городке появятся качели, карусели, качалки, додекаэдр для лазанья. Для ребят от 6 до 12 лет предназначена многофункциональная конструкция с различными веревочными и винтовыми элементами и горкой-трубой. Отдельный игровой комплекс возведут для малышей от 3 до 6 лет», - рассказали в мэрии.
Реновация детского городка проходит в партнерстве администрации города с Владимирским филиалом ПАО «Т Плюс».