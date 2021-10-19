В ходе общения с потерпевшими посредством мессенджеров мужчина сообщал, что автомобиль подобран, и просил перевести денежные средства на указанную им банковскую карту за якобы осуществленные услуги...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в серии краж денежных средств граждан путем дистанционного мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что злоумышленник под видом автоэксперта разместил в сети Интернет объявление с предложением осуществить подбор технически исправных подержанных автомобилей. В ходе общения с заинтересовавшимися гражданами посредством мессенджеров мужчина сообщал им, что автомобиль подобран, и просил перевести денежные средства на указанную им банковскую карту за якобы осуществленные услуги, а также бронирование автомобиля. После того как потерпевшие переводили ему деньги, злоумышленник переставал выходить на связь и блокировал их номер.В настоящее время полицейские выявили 13 эпизодов противоправной деятельности задержанного с общим материальным ущербом около 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Большая Дмитровка задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий мужчина, временно проживающий в Подмосковье. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Выяснилось, что ранее задержанный являлся владельцем фирмы, работающей в области подбора автомобилей. Впоследствии компания закрылась, и злоумышленник частным образом брал деньги за услуги с доверчивых клиентов, не намереваясь в дальнейшем исполнять договоренности.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Полицейские напоминают гражданам о том, что необходимо соблюдать бдительность при оплате товаров и услуг в сети Интернет. Не доверяйте неизвестным лицам и не выполняйте их указания. Помните, что выгодное предложение в Интернете может оказаться уловкой мошенников. Наиболее безопасный способ оплаты – только после получения товара или услуги. Не стоит вносить предоплату – ни полную, ни частичную.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60