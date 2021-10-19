Местные жительницы похитили охотничье ружье, планируя продать его.
В июне текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился местный житель, сообщивший о совершении кражи из его дома. По словам мужчины, из сейфа пропали принадлежащие ему охотничье ружье и патрон.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что накануне пропажи в гостях у потерпевшего была его дочь со своей приятельницей.
Местонахождение женщин было установлено. В содеянном они сознались.
Установлено, что обвиняемые, 40 и 46-летняя местные жительницы, заранее договорились о совершении кражи. Находясь в доме заявителя, одна из фигуранток отвлекала его, а вторая нашла ключи от сейфа и забрала ружье и патрон. После этого злоумышленницы скрылись и спрятали похищенное дома у одной их них, планируя в дальнейшем продать
Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранток было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.