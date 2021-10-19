Местные жительницы похитили охотничье ружье, планируя продать его.

В июне текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился местный житель, сообщивший о совершении кражи из его дома. По словам мужчины, из сейфа пропали принадлежащие ему охотничье ружье и патрон.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что накануне пропажи в гостях у потерпевшего была его дочь со своей приятельницей.Местонахождение женщин было установлено. В содеянном они сознались.Установлено, что обвиняемые, 40 и 46-летняя местные жительницы, заранее договорились о совершении кражи. Находясь в доме заявителя, одна из фигуранток отвлекала его, а вторая нашла ключи от сейфа и забрала ружье и патрон. После этого злоумышленницы скрылись и спрятали похищенное дома у одной их них, планируя в дальнейшем продатьСледственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранток было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору).В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.