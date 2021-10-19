Каждый год 9 мая и 2 августа жители несут к нему цветы, чтобы почтить память героев. Мемориал...

Каждый год 9 мая и 2 августа жители несут к нему цветы, чтобы почтить память героев. Мемориал возвели 20 лет назад по инициативе бывшего завода "Автосвет". Долгое время памятник был заброшен, владелец не определен, а значит и ухаживать за ним было некому. До последнего времени он содержался только за счет энтузиазма местных патриотических объединений и студентов. Изменить ситуацию позволит победа первичного отделения партии "Единая Россия" Киржачского района в конкурсе "первичек".Алексей Федотов, секретарь первичного отделения партии "Единая Россия" города Киржач:- Всероссийской партией "Единая Россия" был проведен конкурс между первичных отделений, направленный на стимуляцию партийных сотрудников, для жителей, для людей, на какие-то добрые дела, скажем так условно.//Мы выиграли, выиграли денежные средства в размере 155 тысяч, на которые проводится ремонт косметический данного памятника.))Мемориал ждут две недели реконструкции. Предстоит заменить плитку, покрасить забор, установить фасадные панели. Возле мемориала разобьют и цветочную клумбу.В 2019 году одна из "первичек" города Владимира получила федеральный грант на развитие проекта "улица Победителей". Мы этим гордимся искренне. В 2021-м году 18 первичных отделений приняли участие в конкурсе федеральном и 2 "первички": одна из города Киржач, другая из Брызгаловского сельского поселения Камешковского района стали финалистами//Камешковцы установят оборудование в рамках своего проекта.