Прошла всего неделя с момента открытия Добросельского парка во Владимире, а большая часть...

Прошла всего неделя с момента открытия Добросельского парка во Владимире, а большая часть установленных там новых скамеек уже сломана.В соцсетях разгорелись жаркие споры: кто-то считает, что лавки испытали на прочность вандалы, кто-то заявляет, что дело в ненадежном креплении и новые скамейки просто не выдерживают веса посетителей парка. Мы обратились за комментариями в пресс-службу администрации города Владимира.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Крепёжные элементы там сделаны не на глазок, а отвечают всем техническим требованиям. Потому что на каждый предмет вот так называемой садовой мебели есть определённые технические условия по монтажу. Причём эти технические условия разрабатываются инженерами, конструкторами, то есть теми самыми заводами, которые изготавливают эту садово-парковую мебель. Естественно, всё сделано для того, чтобы лавочка воспринимала все необходимые нагрузки. Но никакой инженер или конструктор не рассчитывает, что группа каких-то "великовозрастных детин", в кавычках, подходят и начинают исступлённо раскачивать эту бедную лавку. Поэтому ещё раз обращаюсь к посетителям парка: пожалуйста, берегите наше общегородское имущество.На всю садовую мебель в парке есть гарантия - 3 года. Лавочки, ставшие непригодными для использования, заменят на новые, рассказали в мэрии.