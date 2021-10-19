Житель Радужного по уголовной статье был признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, но отделался штрафом. Впрочем, платить его не захотел. Как сообщает служба судебных

Житель Радужного по уголовной статье был признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, но отделался штрафом. Впрочем, платить его не захотел. Как сообщает служба судебных приставов, 32-летний мужчина из хулиганских побуждений сообщил об акте терроризма (подробности дела не раскрываются, впрочем, в таких случаях часто сообщают о якобы заложенной бомбе в организации с массовым