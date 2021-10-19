Врио начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Игорь Зиновьев провёл заседание коллегии по результатам оперативно-служебной деятельности столичной полиции за 9 месяцев текущего года...

В режиме видеоконференцсвязи врио начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Игорь Зиновьев провёл заседание коллегии по результатам оперативно-служебной деятельности столичной полиции за 9 месяцев текущего года.Открывая заседание Игорь Зиновьев отметил, что ведомству удалось сохранить стабильную оперативную обстановку в столице. На территории города за 9 месяцев 2021 года совершено более 107 тысяч преступлений, большую часть которых составляют хищения чужого имущества, совершенные путём краж и мошенничеств. В то же время отмечается снижение регистрации преступлений: умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 17,8%, разбойных нападений — на 25,6%, грабежей — на 27,7%, мошенничеств — на 8%, краж из квартир — на 33,8%, краж автомобилей — на 27,2% и угонов — на 12,9%.С помощью систем видеонаблюдения раскрыто 4942 преступления, что на 32,6% больше, чем в прошлом году. Камеры помогают оперативно раскрыть такие преступления, как убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбойные нападения, грабежи, мошенничества, кражи из квартир, хулиганства и изнасилования.На 15,6% сократилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ. При этом преступлений с целью сбыта сократилось на 25,3%. Выявлено 3231 лицо, совершившее наркопреступления.За рассматриваемый период зарегистрировано 913 фактов краж и угонов транспортных средств. Проведённый анализ говорит о том, что 11% краж и угонов совершается в ночное время, 23% - днем, 26% - вечером, 26% — утром и лишь в 15% случаях не установлено время совершенного преступления.Как отметил врио начальника столичного Главка, особое внимание уделяется борьбе с коррупцией. Выявлено более 10 тысяч преступлений экономической направленности, в том числе более 9 тысяч относятся к категории тяжких и особо тяжких. По 3346 преступным деяниям доказано их совершение в составе организованных групп либо преступных сообществ. Выявлено 292 факта получения и 188 фактов дачи взятки.Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории города совершено более 5,5 тысяч преступлений.Продолжают предприниматься меры, связанные с улучшением безопасности дорожного движения, совершенствования технических основ. Так, за 9 месяцев зарегистрировано более 6 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Преобладают такие дорожные происшествия, как столкновения и наезды на пешеходов. Сотрудниками Госавтоинспекции Москвы выявлено и пресечено более 24 млн. административных правонарушений, в том числе с помощью комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ.В завершении заседания врио начальника столичного Главка полиции обозначил цели и задачи работы московской полиции на предстоящий период и поблагодарил личный состав за проделанную работу. Приказами Министра внутренних дел Российской Федерации ряд сотрудников были награждены государственными и ведомственными наградами.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве