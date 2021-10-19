18 октября Владимирская Мэрия выставила автобусный маршрут №27 на аукцион. Итоги конкурса подведут...
18 октября Владимирская Мэрия выставила автобусный маршрут №27 на аукцион. Итоги конкурса подведут через месяц, 18 ноября.
В документации прописан ряд требований. Новый перевозчик будет обязан выставить на маршрут 10 больших низкопольных или полунизкопольных автобусов вместимостью до 90 человек экологическим классом не ниже Евро-4. В сутки предусматривается 142 рейса с 6 часов утра до 11 вечера, в результате чего, предполагается, что автобусы будут ездить каждые 15 минут. Контракт на маршрут будет подписан на 5 лет.
Начальная стоимость лота на открытом аукционе - всего 1 рубль.
Фото: Администрация Владимирской области