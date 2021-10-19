18 октября Владимирская Мэрия выставила автобусный маршрут №27 на аукцион. Итоги конкурса подведут...

18 октября Владимирская Мэрия выставила автобусный маршрут №27 на аукцион. Итоги конкурса подведут через месяц, 18 ноября.В документации прописан ряд требований. Новый перевозчик будет обязан выставить на маршрут 10 больших низкопольных или полунизкопольных автобусов вместимостью до 90 человек экологическим классом не ниже Евро-4. В сутки предусматривается 142 рейса с 6 часов утра до 11 вечера, в результате чего, предполагается, что автобусы будут ездить каждые 15 минут. Контракт на маршрут будет подписан на 5 лет.Начальная стоимость лота на открытом аукционе - всего 1 рубль.Фото: Администрация Владимирской области