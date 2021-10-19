Владимирские власти отправили заявку на участие в федеральных программах по обновлению автопарка.

Мэрия Владимира подготовила заявку на инфраструктурный кредит, благодаря которому для «Владимирпассажиртранса» закупят 17 новых автобусов. Ожидается, что в 2022 году в городе появятся 130 новых автобусов и 10 троллейбусов. Оставшийся транспорт частные предприятия готовы приобрести на льготных условиях по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» .Известно, что размер займа для муниципального перевозчика . Если федерация одобрит заявку частников, то государство возьмёт на себя 60% стоимости новой техники.«Постараемся оказать поддержку и из областного бюджета. К тому же, необходимо продумать, как правильно выстроить отношения с перевозчиками. Разовые меры нам позволят временно снять напряжение, но в долгосрочной перспективе необходима более чёткая организация системы пассажирских перевозок», — подчеркнул врио губернатора Александр Авдеев.