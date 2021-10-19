Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.

Во Владимире из-за ремонта магистрали на 194 километре железнодорожного переезда по пути следования составов Владимир – Второво на улице Большой Нижегородской ограничат движение. Проезд в районе домов 98 «В» и 98 «Г» будет закрыт.«Ограничения будут действовать с 9.20 до 11.00 22 октября. Владимирская дистанция пути приносит жителям города извинения за доставленные неудобства», - сообщает Горьковская дирекция инфраструктуры филиала ОАО «РЖД».Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.