Все объекты должны сдать к ноябрю.

Во Владимире в 2021 году на ремонт дорог потратили 250 млн рублей. В горсовете подвели промежуточные итоги работ.«Заасфальтированы участки на улицах: Нижняя Дуброва, Дзержинского, Мира, Горького, на Суздальском и Октябрьском проспектах, на Судогодском шоссе. В порядок привели свыше трёх километров автодороги «Коммунар - Заклязьменский - Уварово - Бухолово», и почти 1,4 км трассы от М-7 «Волга» до Содышки», - доложил народным избранникам заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Дмитрий Еропов.Техника подрядчика продолжает работы на проезжей части Ладога-Лунево, а также капремонт на улицах Красноармейской и Егорова. Работы завершатся к 25 октября и 1 ноября соответственно.Заканчивается реконструкция моста по улице Мира. Объект должны сдать к 1 ноября.«18 октября началось устройство двух светофоров: на пересечении Судогодского шоссе и автодороги «Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово»; на перекрёстке между Добросельской и Егорова. Их установят к концу месяца», - подчеркнул Дмитрий Еропов.Продолжается реализация программы «Дорожное хозяйство Владимирской области». На 132,6 млн рублей планируется отремонтировать 42 объекта улично-дорожной сети длиной почти 15 километров:Добавим, что 13 млн рублей потрачено на ямочный ремонт. Асфальтобетоном залили 1420 квадратных метров, струйно-инъекционным методом – 16825.