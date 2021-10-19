Прощание с Ниной Тимофеевной состоится на её малой родине в городе Спасск-Рязанский.

На 83-ем году жизни скончалась ветеран владимирского здравоохранения, акушер-гинеколог Нина Елисеева. Об этом сообщили в облздраве.Нина Тимофеевна в 1962 году окончила Рязанский медицинский институт имени И.П. Павлова. С 1980 года работала в женской консультации №2 Родильного дома №2 во Владимире в должности врача-акушера-гинеколога. Она 23 года возглавляла женскую консультацию, а с 2004 года стала заведующей в акушерском отделении патологии беременности.Врач награждена знаком «Отличник здравоохранения».Редакция «33Live.Ru» искренне соболезнует родным и близким Нины Тимофеевны. Светлая ей память.Прощание состоится на её малой родине в городе Спасск-Рязанский.