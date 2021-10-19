Ущерб превысил 45 тысяч рублей.

Во Владимире суд рассматривает дело 34-летнего беларуса, ограбившего металлобазу в Юрьевце. Уроженец союзной республики признал свою вину.«В сентябре 2020 года вместе с неустановленными полицией подельниками мужчина договорился обокрасть местный вторчермет. Ночью на двух автомобилях они подъехали к пункту сдачи металлолома, проникли на территорию, связали охранника, украли у него мобильный телефон и деньги, а также вывезли 120 килограммов латуни и лом радиаторов весом 37 килограммов», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Ущерб превысил 45 тысяч рублей. Подсудимый частично возместил его – вернул охраннику 5,5 тысяч. Подозреваемому грозит реальный срок.