Во Владимире завершается ремонт моста на улице Мира у ДТЮ. Об этом сообщает официальный паблик национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как заявляют дорожники, выполнены

Во Владимире завершается ремонт моста на улице Мира у ДТЮ. Об этом сообщает официальный паблик национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как заявляют дорожники, выполнены работы по асфальтированию второй половины проезжей части моста, а также устройство деформационных швов. Подрядчику еще предстоит установить перильное ограждение и смонтировать линии наружного освещения. Завершить все работы планируется к концу октября.