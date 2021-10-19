Департамент социальной защиты населения Владимирской области напоминает, что Законом от 02.10.2007...

Департамент социальной защиты населения Владимирской области напоминает, что Законом от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает среднедушевые денежные доходы населения в регионе (в настоящее время − 28285 рублей), предоставляется ежемесячная денежная выплата на ребёнка до достижения им возраста трёх лет. Право на неё имеет один из родителей на каждого рождённого (усыновлённого) третьего или последующего ребёнка. Размер выплаты в 2021 году составляет 11294 рубля.При установлении права на ежемесячную денежную выплату учитываются предыдущие дети, рождённые матерью этого ребёнка. Выплата предоставляется независимо от наличия права на иные виды государственных пособий и выплат, установленных федеральными законами, законами Владимирской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления для граждан, имеющих детей.В состав семьи включаются состоящие в браке родители, в том числе раздельно проживающие родители, и проживающие совместно с ними несовершеннолетние дети.Не включаются в состав семьи:а) дети, достигшие совершеннолетия;б) дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности в соответствии с действующим законодательством;в) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав;г) дети, находящиеся под опекой (попечительством), на содержание которых выплачиваются денежные средства;д) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении;е) супруг (родитель, усыновитель), проходящий военную службу по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата или матроса либо учащийся в военном образовательном учреждении профессионального образования до заключения контракта о прохождении военной службы;ж) супруг (родитель, усыновитель), отсутствующий в семье в связи с осуждением к лишению свободы или нахождением под арестом, на принудительном лечении по решению суда, в связи с прохождением судебно-медицинской экспертизы на основании постановления следственных органов или суда.Пресс-служба Администрации Владимирской области сообщает, что среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной денежной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих месяцу подачи заявления о назначении указанной выплаты, путём деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчётный период на число членов семьи.Выплата назначается со дня рождения ребёнка, если обращение последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребёнка. При обращении по истечении 6 месяцев со дня рождения ребёнка она назначается с первого числа месяца, в котором подано заявление о назначении выплаты со всеми необходимыми документами.