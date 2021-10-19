При проведении массовых зрелищных мероприятий в организациях культуры Владимирской области теперь...

При проведении массовых зрелищных мероприятий в организациях культуры Владимирской области теперь максимальное число зрителей может составлять не более 75 процентов от общей вместимости зала (было не более 50 процентов) при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.В регионе допускается проведение всех массовых мероприятий при обеспечении пропуска на них лиц, имеющих:− действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус», подтверждающий наличие профилактической прививки от COVID-19 или перенесённое в последние 6 месяцев заболевание COVID-19;− сертификат профилактических прививок (на бумажном носителе) с отметкой о проведении вакцинации от COVID-19 или полученную в медицинской организации справку о том, что гражданин перенёс новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.Пресс-служба Администрации Владимирской области сообщает, что ограничения, предусмотренные этим пунктом указа, не применяются при организации доступа на массовые мероприятия лиц, не достигших возраста 18 лет.