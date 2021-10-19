Сроки - 15 ноября и 13 декабря.

Владимирский Роспотребнадзор потребовал до 15 ноября привить 80% сотрудников ряда сфер первым компонентом вакцины. Срок для второй инъекции – до 13 декабря. Главный санитарный врач региона Татьяна Данилова уже подписала соответствующее постановление.Под новые требования попали: образование, здравоохранение, социальная защита, социальное обслуживание, общепит, торговля, фармацевтика, курьеры, клиентские подразделения банков, почта, МФЦ, транспорт общего пользования, такси, ЖКХ и энергетика, салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны, ФОКи, фитнес-клубы, бассейны, театры, кинотеатры, концертные залы, музеи, библиотеки, заводы, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие, студенты старше 18 лет.По истечению сроков, 16 ноября и 14 декабря, работодатели должны отчитаться перед ведомством об исполнении требований.