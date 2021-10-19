В связи с отсутствием пожарной опасности в лесах из-за установления прохладной дождливой погоды с...

В связи с отсутствием пожарной опасности в лесах из-за установления прохладной дождливой погоды с 15 октября во Владимирской области отменён пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал врио Губернатора Александр Авдеев.Пожароопасный сезон устанавливается ежегодно в целях охраны лесного фонда и сельхозземель региона, предотвращения природных пожаров и их перехода на жилые и хозяйственные постройки. В 2021 году он был введён с 12 апреля и продлился 6 месяцев. За это время в связи с установлением высокого класса пожарной опасности в области трижды вводился особый противопожарный режим.По информации Главного управления МЧС, за период пожароопасного сезона в 2021 году в регионе зафиксировано 577 случаев загорания сухой травы на общей площади более 1,5 тыс. га – на 18 процентов меньше, чем в прошлом году. Также зарегистрирован 101 лесной пожар на площади 71,5 га. Несмотря на увеличение числа пожаров, по сравнению с 2020 годом площадь, пройденная огнём, сократилась на 10 процентов. Все очаги лесных пожаров ликвидировались в тот же день – в первую очередь, благодаря своевременному обнаружению и реагированию.Пресс-служба Администрации Владимирской области сообщает, в ежесуточном режиме выявление очагов ландшафтных пожаров проводилось посредством космического и воздушного (авиационные пилотируемые суда и беспилотные летательные аппараты) мониторинга, при помощи видеокамер системы «Лесохранитель» и силами оперативных групп – их было задействовано свыше 200.В помощь людям – современная техника. Напомним, в рамках выполнения нацпроекта «Экология» была значительно обновлена материально-техническая база лесопожарных подразделений ГАУ ВО «Владимирский лесхоз». Так, в 2021 году приобретено 26 единиц лесопожарной техники для проведения комплекса мероприятий по охране лесов, в том числе: 8 автомобилей УАЗ Фермер 390945, 3 автобуса ГАЗ, 6 мотовездеходов РМ 500-2с, 6 автомобилей Lada Niva и 3 пожарные автоцистерны АЦ 2,5-40 на общую сумму более 42 млн рублей.