Напомним, она стартовала 15 октября. Каковы её основные форматы? И почему это исследование так...

Напомним, она стартовала 15 октября. Каковы её основные форматы? И почему это исследование так важно для страны и региона? Вместе с переписчиками в Суздальском районе побывала Екатерина Таманова.Накидка, удостоверение, обязательны маска и перчатки. Для Софьи Мельниковой - эта перепись уже третья. Рассказывает, сложнее всего из-за ограничительных мер. Сегодня переписчик работает в Суздале. Большинство жителей сразу соглашаются пройти опрос. "России важен каждый!"- девиз исследования этого года.Валентина Симонова, жительница г. Суздаль:- Я думаю, что для страны это важно.Положительно отношусь к переписи, всегда участвую в переписи.Состав семьи, жилищные условия, доход. Данные о себе можно оставить конфиденциально, указав только имя, без фамилии и отчества. Не требуются ни паспорт, ни другие документы. Результаты переписи станут фундаментом формирования социальных программ. По будням чаще всего дверь открывают пенсионеры и женщины в декрете. Каждый переписчик обязан предъявить документы.Софья Мельникова, переписчик Всероссийской переписи населения:- Обязательно у него должно быть удостоверение и фамилия в удостоверение, должна обязательно совпадать с паспортом. Обязательно у переписчика в переписной сумки с собой есть паспорт и он должен его предъявить по требованию.Каждый житель региона может посетить и стационарные пункты переписи, они открыты в государственных учреждениях и МФЦ. Здесь также можно оставить данные о себе. Помогут переписчики и волонтеры. По сравнению с 2010-ым сумка переписчика похудела. В ней только планшет, без бумажных бланков. Перепись проходит в цифровом режиме. Программа моментально отправляет информацию.Галина Крутова, контролёр Всероссийской переписи населения:- На планшете у переписчика у него высветиться, что этот человек уже опрошен, переписан , то есть он к нему уже не пойдет.Перепись 2020 можно пройти и самостоятельно через ГосУслуги. Ответив на вопросы не только за себя , но и своих близких. Зайти на портал можно с любого устройства. Телефона, ноутбука, планшета.Екатерина Таманова. Семён Карпов. "Вести-Владимир"