По состоянию на 19 октября в больницах действует 2200 коек для пациентов с коронавирусом. Из них занято 91,3% или 2009 мест, свободна - 191 койка.

По состоянию на 19 октября в больницах Владимирской области действует 2200 коек для пациентов с коронавирусом. Из них занято 91,3% или 2009 мест, свободна - 191.Как сообщает департамент здравоохранения, в связи с возросшей потребностью в специализированных койках для лечения Covid-19 дополнительные 30 развёрнуты на базе Муромских городских больниц №3 (15) и №2 (10), а также в Областном центре специализированных видов медицинской помощи - 5 штук.Ранее сообщалось, что из-за нехватки мест в ковидариях во Владимире больного