На массовые мероприятия теперь только со справкой или QR-кодом. Это связано с большой суточной заболеваемостью КОВИДом. Каждый день на протяжении двух недель у нас новый антирекорд. За

На массовые мероприятия теперь только со справкой или QR-кодом. Это связано с большой суточной заболеваемостью КОВИДом. Каждый день на протяжении двух недель у нас новый антирекорд. За последние 24 часа заразились 294 человека. Такого не было за все полтора года пандемии. По указу губернатора, теперь на массовые мероприятия можно пройти только по QR-коду, которые подтвердит