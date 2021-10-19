Во Владимирской области на массовые мероприятия будут пускать только по QR-кодам и справкам об отсутствии ковида. В регионе введены новые меры по борьбе с опасной инфекцией. Заполняемость ..

Во Владимирской области на массовые мероприятия будут пускать только по QR-кодам и справкам об отсутствии ковида. В регионе введены новые меры по борьбе с опасной инфекцией.Заполняемость учреждений культуры при проведении массовых мероприятий не должна превышать 75% от вместимости, при соблюдении требований Роспотребнадзора.На мероприятия будут пускать только привитых или переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.Ограничения, предусмотренные этим пунктом указа, не применяются при организации доступа на массовые мероприятия несовершеннолетних владимирцев.