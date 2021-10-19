На 2 больше, чем накануне. И у нас новый антирекорд. Столько заражённых за сутки не было за всё время пандемии. И уже две недели суточный прирост только “в гору”. Всего лабораторно

На 2 больше, чем накануне. И у нас новый антирекорд. Столько заражённых за сутки не было за всё время пандемии. И уже две недели суточный прирост только “в гору”. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 59 073. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 63 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла