Государственная Дума на пленарном заседании 19 октября приняла закон об исполнении бюджета за 2020 год. Спикер ГД Вячеслав Володин дал поручение комитету по контролю проанализировать замечания Счетной палаты.

Государственная Дума на пленарном заседании 19 октября приняла закон об исполнении бюджета за 2020 год. Спикер ГД Вячеслав Володин дал поручение комитету по контролю проанализировать замечания Счетной палаты."Было бы правильно заключение Счетной палаты по исполнению бюджета за прошлый год нам передать в Комитет по контролю для дополнительного анализа", – сказал спикер Госдумы.Володин отметил, что в восьмом созыве ГД был создан комитет по контролю, ранее совмещавший несколько полномочий. Теперь в его задачу в первую очередь входит парламентский контроль, взаимодействие со Счетной палатой и правительством, пояснил спикер.Также председатель ГД обратил внимание на брошенные или не завершенные строительные объекты. Он поручил парламентариям проанализировать причины заморозки строительства.Спикер отметил, что в этом году Дума последний раз рассматривает отчет об исполнении бюджета осенью. Со следующего года правительство будет вносить законопроект до 15 июля, а депутаты рассмотрят его в ходе весенней сессии."Таким образом, уже к самому началу работы над бюджетом на следующие три года – летом в рамках «нулевого чтения» — мы будем иметь представление обо всех проблемах, которые возникли при исполнении закона о бюджете за предыдущий год. А значит – получим возможность не допустить их повторения", – пояснил Володин.