Тилль Линдеманн пришел на концерт к российской певице с букетом цветов. Бари Алибасов рассказал, почему певцу нравятся русские женщины.

Тилль Линдеманн пришел на концерт к российской певице с букетом цветов. Бари Алибасов рассказал, почему певцу нравятся русские женщины.На днях на концерт российской певицы Мари Краймбрери пришел немецкий артист и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Музыкант принес свой коллеге огромный букет цветы прям в гримерку, а после внимательно следил за ее выступлением из зрительного зала.До этого вокалисту приписывали роман со Светланой Лободой. Говорят, что у них даже родился ребенок. Бари Алибасов объяснил, откуда у немца такая любовь к блондинкам из России."Россию и Германию всегда тянуло друг к другу. Я бы даже сказал, не просто по-братски, а как неистовых любовников. Сколько королевских союзов было заключено между нашими двумя странами. Если бы не подлые события 20 века, которые нас поссорили, то все тысячелетие немецких мужчин тянуло в русским женщинам, и наоборот", – дал он комментарий корреспонденту "Дни.ру".Есть ли между Крайбрери и Линдеманном отношения – неизвестно. Больше пару вместе не замечали, однако, многие верят, что между ними, действительно, что-то есть."Линдеман продолжает тысячелетнюю историю особой любви немецких мужчин к русским женщинам. Абсолютно уверен, что Тилль в выборе женщин – человек искушенный. И то, что он выбирает наших девчонок, дает ему статус одного из самых разборчивых мужчин на планете", – честно ответил на вопрос сын знаменитого продюсера.