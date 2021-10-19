19.10.2021

2021-10-19 12:35:33

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (39(9787) от 19 октября 2021 года).

ВЫБОР ЗА ВАМИ!

16 октября завершился 2-й этап Всероссийского конкурса «Народный участковый». Конкурс является примером открытого, партнёрского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. Читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЯ

Приказами ГУ МВД России по г. Москве от 7 октября 2021 года назначены. Читайте на странице 2.



ВСЕМ НА ПОЛЬЗУ

Сотрудник московской полиции успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата психологических наук. Продолжение на странице 2.



СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ ДЛЯ СПАСЕНИЯ

В ходе несения службы на Дмитровском шоссе к сотрудникам экипажа отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северному административному округу старшим лейтенантам полиции Александру АКИМОВУ и Вадиму ЯРКИНУ обратился взволнованный водитель такси. Мужчина сообщил, что у беременной пассажирки начались роды, и он опасается, что не успеет довезти её в больницу. Читайте на странице 2.



НЕ РАСТЕРЯЛАСЬ

Жительница одного из домов на Матвеевской улице, придя домой, забыла закрыть входную дверь. Это заметил некий гражданин и проник в квартиру. Читайте на странице 2.



СПОРТ КАК ДЕВИЗ ВСЕЙ СЕМЬИ

В легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА, в преддверии Дня отца, который в этом году отмечается 17 октября, состоялось Открытое первенство Московской городской организации ВФСО «Динамо» «Спортивная семья—2021». Читайте на странице 3.



ДО КОНЦА ИСПОЛНЯЯ СВОЙ ДОЛГ

В столичном гарнизоне полиции прошло традиционное празднование годовщины Дня сотрудника уголовного розыска МВД России. В связи с ограничениями торжества проводились в дистанционном формате. По традиции Благотворительный фонд «Щит и Лира» отметил лучших сотрудников уголовного розыска, поощрив их и поздравив с профессиональным праздником. Читайте на странице 3.



«МЫ ЧТИМ ИСТОРИЮ»

Следуя многолетней традиции, в День сотрудника уголовного розыска МВД России Благотворительный фонд поддержки социальных программ «Петровка, 38» поздравил ветеранов легендарного подразделения столичного полицейского главка со 103­й годовщиной со дня образования службы. Читайте на странице 3.



ЭКИПАЖ СПЕШИТ НА ВЫЗОВ

Корреспонденты газеты «Петровка, 38» заступили на ночное дежурство с сотрудниками отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Некрасовка. Читайте на странице 4.



«В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ УЧИМ ЛЮДЕЙ ПРАВИЛЬНО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ»

Начальник цикла — преподаватель Центра профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Игорь АГУЗОВ стал лучшим среди сотрудников центров профессиональной подготовки. Не первый раз — это уже его третий успех. Продолжение на странице 5.



ПОМОЩЬ В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ В ТиНАО

на территории обслуживания Межмуниципального отдела МВД России «Московский» недавно был открыт очередной пункт охраны общественного порядка. Подробности читайте на странице 6.



ИНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Провожая профессиональный праздник дознавателей в системе МВД России, мы встретились и поговорили с типичным представителем службы — дознавателем отдела дознания УВД по Западному административному округу столицы капитаном полиции Татьяной КИРШАНКОВОЙ. Читайте на странице 7.



«СЕМЬЯ — ЭТО И ОТРАДА, И ЗАЩИТА ДУШИ…»

Указом Президента Российской Федерации от 4 октября 2021 года № 573 в нашей стране установлено ещё одно официальное семейное торжество — День отца. Учреждённый «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей», новый государственный праздник ежегодно будет отмечаться в третье воскресенье октября. Читайте на странице 8.



У НАС МНОГО НЕРАВНОДУШНЫХ ГРАЖДАН!

Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УВД по ЗелАО полковник полиции Сергей КАРАУЛОВ рассказал об охране общественного порядка на территории округа. Продолжение на странице 9.



КОГДА НАПАРНИК СТРАХУЕТ

Сержанты полиции Игорь ПОЛУЛЯШНЫЙ и Максим МАХНЫК в рядах ППСП Отдела МВД России по районам Силино и Старое Крюково уже три года. Полтора года — в одном экипаже. На вопрос, что помогло им сработаться, отвечают: «Одинаковая закалка, а именно служба в одних войсках — воздушно-десантных». Читайте на странице 9.



КУПИЛА МАМА ЛЁШЕ

Да нет, не только галоши, конечно, а ещё и набор продуктов — скажем, на неделю. А вы тем временем… Признайтесь честно — бывало у вас такое? Читайте на странице 11.



И ВОТ ВАМ МАНИФЕСТ

Итак, он всё-таки наступил. Тот самый грозный, для крепостных крестьян очень долгожданный, а для помещиков и землевладельцев до ледяного ужаса пугающий 1861 год, известный как год отмены крепостного права в России или как год крестьянской реформы. Одна из великих реформ Александра II была провозглашена Манифестом. Подробности читайте на странице 12.



ТРУД НАШ НЕ НАПРАСЕН

12 октября в Центре Императорского православного палестинского общества (ИППО) в торжественной обстановке состоялось вручение дипломов, благодарностей и памятных медалей представителям государственных и общественных организаций «За личный вклад в укрепление воинских, патриотических и духовных традиций Российской Федерации». Читайте на странице 13.



ДЕТИ СМОТРЯТ В ЭКРАНЫ СМАРТФОНОВ

«Крошка сын к отцу пришёл, и спросила кроха: что такое хорошо и что такое плохо?» — эти строчки стихотворения Владимира Маяковского появились, когда об интернете люди и не ведали… Читайте на странице 13.



АП! И ТИГРЫ У НОГ МОИХ СЕЛИ

Ровно 60 лет назад на экраны страны вышел культовый фильм «Полосатый рейс». Сюжет этой доброй комедии знают все. Кинофильм многие телеканалы показывают до сих пор и наверняка будут демонстрировать в будущем. А как удалось снять в этой картине животных, каких трудов это стоило? Читайте на страницах 14-15.



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