Из незаконного оборота изъяли около 4000 бутылок на сумму в один миллион рублей.

Александровский городской суд приговорил трёх местных жителей к условным срокам за незаконный оборот поддельного алкоголя.Весной 2020 года подельники решили обогатиться путём производства и продажи контрафактного спиртного. Для своего дела они оборудовали гараж. Закупили этиловый спирт, пустую тару, этикетки и запустили конвейер по штамповке «сивухи».«Роли были чётко распределены. Один смешивал этиловый спирт с водой, расфасовывал готовую продукцию, наклеивал этикетки и закупоривал бутылки. Ещё двое занимались оптовой продажей товара», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В конце ноября прошлого года полиция пресекла их незаконную деятельность. Из незаконного оборота изъяли около 4000 бутылок на сумму в один миллион рублей.Подсудимые признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы условно на срок от 1 до 3 лет со штрафами в размере от 50 до 250 тысяч рублей.Приговор пока не вступил в законную силу.